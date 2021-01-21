«Идём со мной, если хочешь жить» — Шварценеггер привился от COVID-19 в стиле «Терминатора» » Байден назначил госсекретаря США по вопросам Украины с украинскими корнями Джозеф Байден, 46-й президент Соединенных Штатов, торжественно принес присягу на крыльце Капитолия и подписал первые указы. Среди них — назначение на пост ответственного за украинские вопросы Энтони Блинкена, этнического украинца, сообщает «5 канал«. Джозеф Байден абсолютно спокойно, согласно плану, принял присягу. Потом произнес свою речь, успел подписать первые президентские документы, среди них и первые назначения. Что касается Украины, он назначил уже нового государственного секретаря, им стал Энтони Блинкин, который будет заниматься внешней политикой США. Он хорошо знаком с политической ситуацией в Украине. Его родственники эмигрировали в Соединенные Штаты из Украины. Новая администрация уже официально вступила в силу и начала исполнять свои обязанности.