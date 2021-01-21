Алек Болдуин покинул Twitter после скандала вокруг происхождения его жены

В понедельник, 18 января, 62-летний актер Алек Болдуин объявил в социальной сети, что покидает свою страницу в Twitter. Произошло это через несколько недель после разразившегося скандала вокруг прошлого его супруги Хиларии. В своем прощальном сообщении лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» написал: «Twitter похож на вечеринку, где все кричат. Не такая уж веселая вечеринка. До свидания».

Противоречия с поклонниками начались после того, как внимательные фанаты провели расследование и вывели жену артиста «на чистую воду». Хилария всегда заявляла, что имеет испанские корни и мигрировала из европейской страны в юности. В качестве доказательства — наигранный испанский акцент и многочисленные рассказы самой Хиларии. Выяснилось, что на самом деле она родилась в Бостоне под типичным американским именем Хиллари Хейворд-Томас, училась там же, а затем некоторое время провела в Испании среди родственников.

После разоблачения жена Болдуина призналась: «Я провела время в Бостоне и в Испании. Моя семья сейчас живет в Испании. Я переехала в Нью-Йорк, когда мне было 19 лет, и с тех пор я живу здесь». После скандала в сети Алек всячески защищал супругу, вступая в перепалки с подписчиками, и, по всей видимости, был утомлен бесконечными нападками. Сейчас, по заявлениям источника, супружеская пара сосредоточена на том, чтобы заботиться о своих пятерых маленьких детях и «быть рядом друг с другом как семья».