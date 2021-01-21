Актриса Кристина Риччи рассказала о избиениях со стороны мужа во время локдауна

Актриса Кристина Риччи рассказала о избиениях со стороны мужа во время локдауна и постоянном насилии.

40-летняя Кристина Риччи получила запретительный судебный приказ в отношении своего мужа Джеймса Хеердегена (прошлым летом она уже получала охранный ордер). Актриса рассказала, что оказалась «в ловушке в доме с жестоким обидчиком» в условиях пандемии, признавшись, что мужчина несколько раз нападал на нее.

Риччи отметила, что переживает за свою безопасность и безопасность своего шестилетнего сына Фредди. Согласно решению суда, теперь Хеердеген должен держаться на расстоянии не менее 100 ярдов (около 90 метров) от Риччи и их ребенка. Кроме того, Джеймсу запрещены любые попытки установить контакт с ними.

Напомним, что Риччи и Хеердеген поженились в 2013 году, а прошлым летом Кристина подала на развод.

Кристина Риччи с мужем

Актриса рассказала, что поведение мужа резко изменилось в декабре 2019 года, когда он избил ее, плюнул на нее, а потом дразнил, подражая хрюканью свиньи. Риччи отметила, что этот инцидент убедил ее в необходимости развода. Однако из-за пандемии и вынужденных локдаунов бракоразводный процесс замедлился, и Джеймс нападал на нее еще дважды в июне 2020 года.

На суде Риччи сообщила, что получила порезы и синяки после того, как он вытащил ее за запястья на улицу и швырнул в чашу для костра. Следующее нападение, по словам актрисы, видел их сын. Тогда Хеердеген плюнул на нее и бросил в ее сторону стул и чашку кофе. Адвокат Саманта Спектор, которая представляет интересы Риччи, предоставила суду фотографии синяков и других травм, которые, по ее словам, были результатом нападения Хеердегена.

В судебных документах также содержатся свидетельства Риччи, в которых она заявляет об угрозах физической расправы со стороны Джеймса.

Риччи сказала, что она была встревожена замечанием, которое Хеердеген однажды сделал ей в конце 2019 года.

Он мог бы пожалеть меня, только если бы я была расчленена на мелкие кусочки,

— цитирует актрису TMZ.

По словам Кристины, это заставило ее спрятать ножи и острые предметы в доме.

Хеердеген, очевидно, сдаваться тоже не собирается и намерен защищать свое имя. Ларри Бакман, который является адвокатом Хеердегена, заявил, что его клиент «однозначно отрицает все обвинения г-жи Риччи в злоупотреблениях, которые имели место в 2020 году».

Хеердеген намеревается получить встречный запретительный судебный приказ в отношении Риччи, который прольет свет на «ее оскорбительное поведение, вызванное злоупотреблением алкоголем и наркотиками».

Риччи, в свою очередь, попросила суд заблокировать потенциальные попытки Хеердегена «унизить и поставить ее в неловкое положение» использованием аудио- и видеоматериалов, которые он скопил за время их отношений.