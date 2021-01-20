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ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от коронавируса

Смертность от коронавирусной инфекции достигла высочайшего уровня. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за неделю прирост летальных случаев составил 9%. За семь дней умерли 93 тыс. 882 человека — что является рекордом за всю пандемию.

За этот же недельный период COVID-19 диагностировали у 4,7 млн человек, отметили эксперты.

В организации также назвали общее число заразившихся в мире — 94 млн 124 тыс. 612 человек. Для более чем 2 млн человек вирус оказался смертельным.

20 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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