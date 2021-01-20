В Украине не запретили ни одного российского фильма в 2020 году – Госкино

В 2020 году Государственное агентство Украины по вопросам кино не запрещало показывать российские фильмы в нашей стране.

Кроме того, оно разрешило демонстрировать еще одну популярную киноленту. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

Как стало известно, по выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства РФ нет.

Отмечается, что на рассмотрение комиссии был передан российский фильм «Обратная связь«, но эксперты приняли решение разрешить его показ в Украине.

Напомним, ранее государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов. В список попала лента с участием президента Владимира Зеленского.