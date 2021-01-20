В России запретили доступ к аниме «Тетрадь смерти»

В Колпинском суде Петербурга признали запрещенной информацию на одном из сайтов, где транслируются аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Как передает корреспондент «Росбалта», доступ к интернет-страницам заблокируют.

Прокурор и приглашенные эксперты согласились, что мультсериалы демонстрируют сцены насилия, размывают представления о гендерных ролях, добре и зле, деформируют психику детей и подталкивают к суициду. К такому выводу участники процесса пришли по итогам просмотра эпизодов аниме и чтения страниц «Википедии», посвященных анимационным картинам.

«Признать информацию, распространяемую посредством информационно-коммуникационной сети „Интернет“, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — заявил судья Дмитрий Никулин.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Напомним, всего под риск запрета в России попали страницы сайтов с 49 произведениями, в том числе аниме «Наруто», «Эльфийская песнь», а также песня «Я съел деда»