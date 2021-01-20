В команде Байдена пообещали пересмотреть режим санкций против РФ в сторону ужесточения

Санкции США, вероятно, будут пересмотрены, режим ограничений должен быть стратегическим. Об этом заявила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен.

Она пообещала, что этим вопросом займется администрация избранного президента США Джо Байдена, добавив, что сама она сосредоточится на том, чтобы обеспечить, чтобы санкции «использовались стратегически и должным образом», цитирует РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня США расширили санкции против проекта «Северный поток — 2». Ограничения коснулись трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус». Позднее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время Вашингтон рассмотрит дополнительные санкции против России.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что риск санкций в отношении России останется высоким при администрации президента США Джозефа Байдена, инаугурация которого намечена на завтра, 20 января. Впрочем, в агентстве не ожидают неминуемого введения значительных экономических санкций, поскольку избранный президент Байден решает неотложные проблемы, связанные с пандемией коронавируса и внутриполитическими разногласиями. Кроме того, потребуется время для разработки своей более широкой политики в отношении России.