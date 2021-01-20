Участников штурма Капитолия обвинили в предварительном сговоре

Во вторник американская федеральная прокуратура предъявила трём участникам штурма Капитолия обвинения в сговоре с целью прервать нормальную деятельность американского правительства. Это первое обвинение, где утверждается, что акция против американского парламента готовилась заранее.

Трое обвиняемых, члены праворадикальной военизированной группы Oath Keepers, были в числе нескольких сотен человек, ворвавшихся в помещение Капитолия 6 января. В основе обвинительного заключения – электронная переписка и видеозаписи происшедшего 6 января на Капитолийском холме. «У нас хорошая группа – 30–40 человек. Мы держимся вместе и следуем плану», – такая цитата приводится в обвинительном заключении. Согласно обвинению, в его распоряжении есть видеозапись, на которой десять человек в защитных шлемах и пуленепробиваемых жилетах с эмблемами Oath Keepers возглавляют толпу, приближающуюся к восточному входу в Капитолий.

Руководил действиями этой группы, согласно прокуратуре, 65-летний Томас Колдвелл. Во время нападения, как утверждает прокуратура, он получил несколько сообщений, свидетельствующих о том, что заговорщики, возможно, планировали атаку на законодателей. «Все члены находятся в туннелях под Капитолием. Закрой их. Открой газ», – говорится в одном из сообщений. «Том, все законодатели в туннелях тремя этажами ниже», – сообщает Колдвеллу другой член группы. На своей странице в Facebook Колдвелл позже написал: «Мы штурмуем замок… Я – замечательный подстрекатель».

За две недели, прошедшие после атаки на здание Капитолия, во время которого толпа протестующих ворвалась в помещение Конгресса, где Палата представителей и Сенат утверждали результаты президентских выборов, следствие завело уголовные дела в отношении более чем ста человек. Однако это первые обвинения, в которых утверждается, что атака могла планироваться заранее.