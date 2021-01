Трампа заподозрили в разговоре с Путиным накануне штурма Капитолия

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена выяснить, разговаривал ли действующий президент Дональд Трамп с российским коллегой Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев. Об этом она заявила во время подкаста You and Me Both, передает The Hill.