Трампа заподозрили в разговоре с Путиным накануне штурма Капитолия

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена выяснить, разговаривал ли действующий президент Дональд Трамп с российским коллегой Владимиром Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев. Об этом она заявила во время подкаста You and Me Both, передает The Hill.

Так, бывшая оппонентка Трампа на выборах в 2016 году хочет получить записи разговоров американского лидера от 6 января, чтобы узнать, общался ли он с Путиным. Политик добавила в Twitter, что необходимо провести расследование для установления связей Трампа с российским лидером. Этот шаг позволит восстановить ущерб, нанесенный национальной безопасности США, и не допустить, чтобы «марионетка снова заняла кресло президента», указала бывший госсекретарь.

По словам Клинтон, четыре года президентства Трампа показали, что он презирает демократию. Кроме того, устроенные его сторонниками беспорядки в Вашингтоне продемонстрировали, что так же пренебрежительно к политической системе относятся и его «сообщники», подчеркнула она.