Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за его командой

Действующий президент США Дональд Трамп приказал рассекретить информацию о слежке ФБР за его командой в 2016 году Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Указ политика опубликован накануне инаугурации избранного лидера Штатов Джо Байдена. По словам Трампа, 30 декабря 2020 года. Минюст предоставил Белому дому материалы, связанные с расследованием ФБР. В ведомстве выступили против дальнейшего рассекречивания материалов: некоторые фрагменты призвали и вовсе не разглашать из соображений охраны государственной тайны. Трамп согласился рассекретить только часть информации.

Речь идет о расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), когда ФБР проводило традиционный контрразведывательный брифинг для Трампа только для того, чтобы собрать дополнительную информацию о его предвыборном штабе. Во время операции ведомство внедрило в окружение республиканца своего информатора, который должен был узнать, сотрудничает ли его штаб с Россией.