Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером

В последний день президентства своего отца Дональда Трампа его 27-летняя дочь Тиффани объявила о помолвке с бойфрендом — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом. Она поделилась снимком с возлюбленным, символично сделанным в Белом доме, и написала, что очень рада начать новую главу в жизни.

Для меня было честью отмечать многие жизненные этапы, исторические события и памятные моменты с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с моим замечательным женихом Майклом Булосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу!

— написала она.

Булос, в свою очередь, поделился таким же снимком и назвал Тиффани любовью всей своей жизни.

Пару уже поздравила с радостным событием мама Тиффани — бывшая жена Дональда Трампа Марла Мейплз, а также старшая сестра Тиффани Иванка.

Майкл Булос и Тиффани Трамп вместе больше трех лет. Пара познакомилась во время отдыха на греческом острове Миконос, однако свой роман Майкл и Тиффани рассекретили не сразу. Впервые вместе в свет они вышли два года назад, появившись на приеме в Белом доме. Майкл Булос является наследником компании Boulos Enterprises, которая специализируется на строительстве, продаже автомобилей и розничной торговле.

По словам источников, последнее время влюбленные проводили во Флориде и были заняты поисками дома в Майами.