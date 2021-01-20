«  
  »

Синди Кроуфорд опубликовала редкое селфи с мужем

Синди Кроуфорд опубликовала редкое селфи с мужем

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в Instagram новое совместное фото с супругом Рэнди Гербером.

54-летняя легенда мировой индустрии моды разместила снимок, на котором позирует со своим любимым мужчиной в лучах заката. Пара, которая состоит в браке уже более 22 лет, счастливо улыбается на фото, позируя на фоне живописной местности.

«Мы», — коротко подписала снимок звезда.

Напомним, Кроуфорд вышла замуж за Рэнди Гербера, бывшего манекенщика и владельца модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в мае 1998 года.

У пары двое детей: сын Пресли Гербер, который родился 2 июля 1999 года, а также дочь Кайя Гербер, появившаяся на свет 3 сентября 2001 года. Обоих детей Кроуфорд родила дома.

20 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  