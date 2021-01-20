Российскому консульству в Нью-Йорке отключили все

Российское консульство в Нью-Йорке осталось без телефонной связи.С 18 января американская сторона отключила все городские телефонные линии в здании дипмиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов. Кроме того, с перебоями работает интернет. Американцы объясняют обрыв телефонных линий техническими проблемами, но в консульстве верить им не спешат.

«Якобы не могут решить вопрос на протяжении 2 суток», — возмутился в разговоре с РИА Новости один из дипломатов.

Он добавил, что отключение связи «беспрецедентно».

У российской диаспоры в связи с отключением телефонной связи возникают огромные проблемы, рассказал консул консул Алексей Топольский. По его словам, отключено несколько десятков телефонных линий, они были отрезаны от связи одномоментно.