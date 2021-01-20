Режиссер «Терминатора 4» займется перезапуском «Тернера и Хуча»

Режиссер фильма «Терминатор: Да придет спаситель» МакДжи снимет для потокового сервиса Disney+ пилотный эпизод сериала по мотивам знаменитой комедии «Тернер и Хуч». По сведениям издания Deadline, он также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.

Ожидается, что шоу будет состоять из двенадцати эпизодов. В центре сюжета окажется федеральный маршал США Скотт Тернер, который помимо своей воли обзаводится неуправляемым четвероногим другом. Сценарий подготовит Мэтт Никс, который ранее работал над такими проектами, как «Черная метка» и «Одаренные».

Напомним, что в оригинальной ленте 1989 года главную роль исполнил Том Хэнкс, карьера которого в тот момент находилась на подъеме. В картине также были задействованы Мэр Уиннингэм, Крэйг Т. Нельсон, Реджинальд ВелДжонсон, Скотт Полин, Дж. К. Куин, Джон МакИнтайр, Дэвид Нелл и другие артисты.

Комедия была весьма успешна в прокате: ее совокупные кассовые сборы превысили 70 миллионов долларов. Пока неизвестно, будет ли принимать участие в телепроекте кто-то из оригинального актерского состава.