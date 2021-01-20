Рената Литвинова бросила Земфиру ради миллионера

54-летняя Рената Литвинова стала героиней февральского номера журнала Tatler, который появился в продаже вчера. Формальный повод — скорая премьера ее нового фильма «Северный ветер» (на экраны он выйдет 6 февраля), но речь в материале, похоже, пойдет не только про творчество, но и немного про личную жизнь.

По крайней мере, в тексте, автором которой является кинокритик Зинаида Пронченко, упоминается возлюбленный Литвиновой, некий французский миллионер.

Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированный касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен,

— описывается в статье избранник Ренаты.

Актриса и режиссер также заинтриговала своих подписчиков новым интервью, призвав прочитать материал.

Читаем Зинаиду Пронченко про меня и про кино, и про самое секретное и неожиданное, и местами даже миротворческое,

— написала Рената.

Напомним, что Литвинова дважды была замужем. В 1996 году она заключила брак с продюсером Александром Антиповым, но семейная жизнь продлилась всего год. Следующим ее избранником стал бизнесмен Леонид Добровский, от которого Рената родила дочь Ульяну. Брак с Добровским продлился шесть лет и завершился в 2007 году. О причинах расставания Литвинова подробно никогда не говорила, как и в целом о своей личной жизни после этого. В последние годы журналисты подозревали, что Ренату связывают романтические отношения с певицей Земфирой. Сама Литвинова давала понять, что с Земфирой ее связывают близкие, но дружеские отношения.