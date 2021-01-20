Раввин Давид Йосеф: Харедим должны бояться COVID больше, чем полицию

Этим утром, 20 января, рабби Давид Йосеф, раввин района Хар-Ноф в Иерусалиме и член Совета мудрецов Торы, самым решительным образом призывает сообщество харедим придерживаться руководящих принципов, изложенных Минздравом для борьбы с эпидемией коронавируса.

В статье, опубликованной ориентированным на харедим веб-сайтом Kikar Hashabat, раввин Йосеф, в частности, указывает: «Я слышу всевозможные утверждения о том, что полиция преследует нас, но настоящими злодеями являются люди, которые не соблюдают правила».

«Ежедневно от эпидемии умирают по 40 или 50 человек. «Хевра Кадиша» уже заявляет, что не выдерживает нагрузки. Как же можно игнорировать правила [Минздрава] – и при этом называть себя невинными и безупречными? Люди, которые не соблюдают правила, могут ли честно сказать: «Наши руки не провалили эту кровь»?.