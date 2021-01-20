Премьер Японии заявил о суверенитете над Южными Курилами

Глава японского правительства Есихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

В ходе выступления политика в парламенте оппозиция спросила его, правда ли, что переговорам с Россией был дан «красный сигнал».

Суга ответил, что в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре. «Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели», — заявил Суга, отметив, что предметом переговоров о мире является вопрос о принадлежности Южных Курил, пишет РИА «Новости».

Совместная экономическая деятельность нужна для решения проблемы «с учетом того, чтобы не нарушать юридическую позицию обеих сторон», добавил он.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов.