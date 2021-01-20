Почти половина американцев считает Трампа одним из худших президентов

Почти половине американцев Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов в истории США. Такие данные показал опрос, проведенный радиостанцией NPR при помощи социологической фирмы Marist.

Мнение о том, что Трамп является одним из худших президентов, поддержали 47% отвечавших. При этом 16% респондентов заявили, что Трампа запомнят как одного из лучших президентов в истории США, «лучше среднего» и «относительно средним» Трампа сочли по 11%, «хуже среднего» — 13%. Еще 2% опрошенных не смогли выбрать подходящий ответ.

В целом уровень одобрения Трампа составил 38% и оказался одним из самых низких за весь период его президентства.