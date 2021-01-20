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Оккупанты окончательно убили Симферопольское водохранилище и прекращают использование из-за аммиака

На временно оккупированном Крыме российские захватчики прекратят использовать воду из Симферопольского водохранилища из-за повышения уровня аммиака в воде.
Об этом в Фейсбуке сообщает оккупационное т.н. «Минжил-коммунхозяйство» Крыма, передает Укринформ.

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«Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое»», — говорится в сообщении.

По информации предприятия «Вода Крыма», неприятный «аптечный» запах питьевой воды, на который жалуются жители Симферополя, связан с повышенным содержанием аммиака в воде.

«По данным предприятия, неприятный «аптечный» запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака», — отмечается в ведомстве.

Оккупанты сообщают, что специалисты лабораторий предприятия «Вода Крыма» продолжают «искать пути решения указанной проблемы и способы ее минимизации».

20 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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