Оккупанты окончательно убили Симферопольское водохранилище и прекращают использование из-за аммиака

На временно оккупированном Крыме российские захватчики прекратят использовать воду из Симферопольского водохранилища из-за повышения уровня аммиака в воде.

Об этом в Фейсбуке сообщает оккупационное т.н. «Минжил-коммунхозяйство» Крыма, передает Укринформ.



«Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое»», — говорится в сообщении.

По информации предприятия «Вода Крыма», неприятный «аптечный» запах питьевой воды, на который жалуются жители Симферополя, связан с повышенным содержанием аммиака в воде.



«По данным предприятия, неприятный «аптечный» запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака», — отмечается в ведомстве.

Оккупанты сообщают, что специалисты лабораторий предприятия «Вода Крыма» продолжают «искать пути решения указанной проблемы и способы ее минимизации».