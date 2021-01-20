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Объяснена загадка звезды «с инопланетными сооружениями»

Ученые объяснили аномальное поведение звезды KIC 8462852 или звезды Бояджян, которую ранее заподозрили в существовании инопланетных мегаструктур — искусственных сооружений астрономического масштаба, построенных внеземной цивилизацией. KIC 8462852, возможно, имеет звезду-компаньона, которая вызывает нерегулярные падения яркости. Результаты научной работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Звезда Бояджян была обнаружена в 2015 году. Она представляет собой желто-белый карлик на расстоянии около 1470 световых лет от Земли и характерен непериодическими падениями в яркости, в которых не прослеживается никакой закономерности. Это исключает присутствие планеты. Кроме того, волны определенных длин блокируются больше, чем другие, что позволяет исключить и какой-либо твердый объект, включая инопланетную мегаструктуру. Самым вероятным объяснением аномального поведения является наличие облака пыли и обломков.

По мнению исследователей, присутствие облака может объясняться существованием звезды-компаньона, которая вращается вокруг KIC 8462852 на широкой орбите и создает дополнительное гравитационное возмущение на обломки. Обе звезды отдалены друг от друга на расстояние 880 астрономических едициниц (расстояний от Солнца до Земли). Гипотетический компаньон является красным карликом с 0,44 массы Солнца, однако пока еще не известно точно, действительно ли он входит в одну систему с KIC 8462852.

20 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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