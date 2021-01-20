На «Apple» подали в суд, требуя удалить из магазина «App Store» приложение «Telegram»

Американская некоммерческая организация (НКО) «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за безопасный Интернет») обратилась в суд с претензией к технологическому гиганту «Apple», сообщает «The Washington Post».

От корпорации потребовали удалить приложение «Telegram» из магазина «App Store» из-за наличия в мессенджере «неприемлемого контента». Аналогичный иск НКО планирует подать и против «Google». Возмущение активистов «Coalition for a Safer Web» вызвали экстремистские призывы, публиковавшиеся в отдельных Telegram-каналах перед беспорядками в Капитолии. Помимо удаления приложений из магазинов, активисты потребовали компенсации со стороны IT-гигантов за размещенный в «Telegram» расистский, антисемитский и неонацистский контент, призывающий к «ненависти и насилию». Таким образом, считают в НКО, прямо нарушаются правила «Apple», установленные компанией для приложений, размещенных в «App Store».

По мнению истцов, руководство «Telegram» не предпринимало никаких мер для противодействия распространению ненавистнического контента, что было на руку протестующим у Капитолия в США 6 января. Президент НКО Марк Гинзберг, от имени которого подан иск, заявил, что антисемитский контент в «Telegram» подвергает непосредственной опасности его как еврея. По его мнению, факт владения iPhone дает ему полное право подать в суд на «Apple», потребовав соблюдать свои же условия обслуживания и удалить приложение, допускающее ксенофобские высказывания на своей платформе.

Как отмечает «The Washington Post», перспективы иска против «Apple» довольно неопределенны. Американское законодательство защищает онлайн-платформы от ответственности за большую часть размещаемого на них контента. Популярность «Telegram» в США и других странах мира резко выросла в январе на фоне изменений политики конфиденциальности его основного конкурента — «WhatsApp». Нежелание принудительно делиться своими данными с «Фейсбуком» отпугнуло от мессенджера миллионы пользователей, и те массово начали переходить в «Telegram».

https://lechaim.ru/news/na-apple-podali-v-sud-trebuya-udalit-iz-magazina-app-store-prilozhenie-telegram-iz-za-nalichiya-v-messendzhere-nepriemlemogo-kontenta/