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Майкл Дуглас умилил фото первой встречи с новорожденным внуком

Майкл Дуглас умилил фото первой встречи с новорожденным внуком

Известный голливудский актер Майкл Дуглас, который недавно во второй раз стал дедушкой, наконец увидел вживую своего внука.

Так, на странице в Instagram 76-летний знаменитость опубликовал трогательный снимок, где предстал с новорожденным наследником. Дуглас осторожно держал малютку на руках и с улыбкой смотрел в камеру. Как сообщил Майкл, это первая встреча от появления малыша на свет, а родился он 23 декабря в 2020 году.

Впервые я увидел своего месячного внука Райдера! — написал звезда.

В комментариях растроганные пользователи засыпали кумира поздравлениями и комплиментами.

20 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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