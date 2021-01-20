Кандидат на пост госсекретаря Блинкен: Я поддерживаю предоставление Украине летального оружия

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил твердое намерение администрации Байдена обеспечить предоставление летального оружия Украине.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате США в ответ на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона, передает собкорр Укринформа.



«Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно — это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия», — указал сенатор.

«Продолжаете ли вы не разделять позицию о предоставлении этого оборонительного оружия? Или же считаете что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?» — спросил Джонсон.



В ответ Блинкен сказал: «Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине».

Кандидат на должность главы Госдепартамента США также напомнил, что высказал свою позицию еще три года назад в публикации The New York Times — и продолжает придерживаться ее.

Во вторник в комитете по международным отношениям Сената США проходят слушания по утверждению Энтони Блинкена на должности государственного секретаря в администрации Джо Байдена. После слушаний в профильном комитете и формулировки рекомендаций по кандидатуре Сенат должен принять решение путем голосования.