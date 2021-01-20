«  
  »

Глава ЦРУ объявила об отставке

Джина Хаспел возглавляла ЦРУ с мая 2018 года

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел объявила о своей отставке.

Об этом ведомство сообщило во вторник в Твиттере.

«Возглавлять эту удивительную организацию было самой большой честью в моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — приводит ведомство слова Хаспел.

Сотрудники ЦРУ благодарят директора за «36 лет самоотверженного служения американскому народу», говорится также в сообщении.

Хаспел возглавила ЦРУ в мае 2018 года. Также она стала первой женщиной, занявшей эту должность. До этого она была заместителем директора ведомства в 2017–2018 годах.

20 января, 2021 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  