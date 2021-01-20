Глава ЦРУ объявила об отставке

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел объявила о своей отставке.

Об этом ведомство сообщило во вторник в Твиттере.

«Возглавлять эту удивительную организацию было самой большой честью в моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — приводит ведомство слова Хаспел.

Сотрудники ЦРУ благодарят директора за «36 лет самоотверженного служения американскому народу», говорится также в сообщении.

Хаспел возглавила ЦРУ в мае 2018 года. Также она стала первой женщиной, занявшей эту должность. До этого она была заместителем директора ведомства в 2017–2018 годах.