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Фильм о «дворце Путина» собрал 25 миллионов просмотров за сутки

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Дворец для Путина», опубликованный на ютьюб-канале Алексея Навального, собрал более 25 миллионов просмотров за первые сутки. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, ссылаясь на внутреннюю статистику сервиса. Открытый счетчик ютьюба показывает более 23 миллионов просмотров.

На момент написания новости видео остается на первом месте в трендах ютьюба, а по просмотрам на канале Навального уступает только фильму «Он вам не Димон» (38 миллионов просмотров), вышедшему в 2017 году.

Дворец для Путина. История самой большой взятки
Алексей Навальный

В фильме «Дворец для Путина» рассказывается о возведенном на Черном море под Геленджиком дворце для президента России общей площадью 17,7 тысячи квадратных метров. По утверждению ФБК, его строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. Общую сумму средств, потраченных на дворец и виноградники вокруг него, ФБК оценил минимум в 100 миллиардов рублей. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

20 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия
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1 comment to Фильм о «дворце Путина» собрал 25 миллионов просмотров за сутки

  • Иван Петров
    20.01.2021 at 17:13 · Reply

    Это которого дворца по счёту? — у сЦаря их больше десятка. (см. в Сети)

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