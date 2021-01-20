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Фигура Дженнифер Лопес в бикини на пляже вновь удивила поклонников

Дженнифер Лопес

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци на пляже Майами во время отдыха и вновь удивила фанатов своей фигурой. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 51-летняя знаменитость запечатлена в белом бикини и солнцезащитных очках такого же цвета. Ее образ дополнили серьги-кольца и жемчужные браслеты. Волосы Лопес собраны в пучок.

Пользователи сети оценили стройное телосложение исполнительницы. «Горячее тело, Лопес выглядит невероятно в бикини», «Ботокс это или нет — она великолепна», «Ах, какая женщина!», «Хорошеет с годами, как вино», «Она определенно проделала много работы, но ее пластический хирург — абсолютный гений. Она потрясающе выглядит», — высказывались они.

20 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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