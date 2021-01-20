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Бен Аффлек выбросил на помойку картонную копию Аны де Армас после того как она его бросила

Бен Аффлек выбросил на помойку картонную копию Аны де Армас
Голливудский актёр, который буквально расцвёл в отношениях с Аной де Армас, расстался с ней. А чтобы горечь разрыва было легче пережить, он решил избавиться от её вещей.
Британское издание Daily Mail поделилось кадрами, на которых помощники актёра пытаются засунуть картонную копию 32-летней актрисы в мусорный бак. Они промучились несколько минут, потому что ростовое фото не влезало в бак. В итоге картонку порвали и засунули-таки в мусорку.
Звёзды были вместе около года. В начале прошлого года Аффлек даже побывал на Кубе — родине девушки, а потом они вместе провели романтический уик-энд в Коста-Рике. Ана неплохо ладила с детьми актёра, они практически не ссорились.
В августе она переехала к нему в особняк и даже подумывала продать свой дом.
Инсайдеры уверяют, что причина расставания банальна — не сошлись во взглядах на жизнь. Ане де Армас якобы не хватало внимания Аффлека, ведь большую часть своего времени он проводил в работе или с детьми от первого брака с Дженнифер Гарнер.
20 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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