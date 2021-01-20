Бен Аффлек выбросил на помойку картонную копию Аны де Армас после того как она его бросила

Голливудский актёр, который буквально расцвёл в отношениях с Аной де Армас, расстался с ней. А чтобы горечь разрыва было легче пережить, он решил избавиться от её вещей.

Британское издание Daily Mail поделилось кадрами, на которых помощники актёра пытаются засунуть картонную копию 32-летней актрисы в мусорный бак. Они промучились несколько минут, потому что ростовое фото не влезало в бак. В итоге картонку порвали и засунули-таки в мусорку.

Звёзды были вместе около года. В начале прошлого года Аффлек даже побывал на Кубе — родине девушки, а потом они вместе провели романтический уик-энд в Коста-Рике. Ана неплохо ладила с детьми актёра, они практически не ссорились.

В августе она переехала к нему в особняк и даже подумывала продать свой дом.

Инсайдеры уверяют, что причина расставания банальна — не сошлись во взглядах на жизнь. Ане де Армас якобы не хватало внимания Аффлека, ведь большую часть своего времени он проводил в работе или с детьми от первого брака с Дженнифер Гарнер.