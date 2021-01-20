Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Избранный президент США Джо Байден в день официального вступления в должность поставит подпись под указом, прекращающим процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это следует из заявления на сайте команды Байдена.

«Сегодня избранный президент США Байден предпримет действия для отмены начатого предыдущей администрации процесса выхода из Всемирной организации здравоохранения — структуры, критически важной для координации международного ответа на (пандемию коронавируса — ИФ) COVID-19, для усиления готовности к будущим эпидемиям и пандемиям и улучшения здоровья всех людей», — говорится в заявлении.

Издание The Hill отмечает, что без соответствующих действий Байдена США официально покинули бы ВОЗ 6 июля.

Согласно заявлению, США примут участие в идущей на этой неделе работе исполкома ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий инфекционист доктор Энтони Фаучи; он выступит в ВОЗ 21 января.

Кроме того, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.

В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно утверждали, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим в середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.