101-летняя женщина раскрыла очень простой секрет долголетия

101-летняя женщина-ветеран Второй мировой войны из США раскрыла секрет своего долголетия. Ее слова приводит People.

Руби Бешара (Ruby Beshara) отметила день рождения 14 января. В этот же день ей сделали прививку от COVID-19 в доме престарелых в городке Севен-Хилз, штат Огайо. Из-за ограничений, связанных с пандемией, американке не разрешили отпраздновать день рождения с семьей и друзьями, но руководство учреждения устроило для нее небольшую вечеринку, на которой все соблюдали социальную дистанцию. Именинница нарядилась и надела тиару и ленту с надписью «101-летняя и роскошная».

«Наслаждайтесь жизнью как можно больше. Тогда вы, вероятно, проживете гораздо дольше», — заявила Бешара. Она добавила, что главное в жизни — это дружба. Особенно, по ее словам, это стало очевидно во время пандемии, когда многие лишились возможности видеться с друзьями и родственниками.

За свою долгую жизнь Бешара служила старшим сержантом во время Второй мировой войны, родила двоих сыновей и пережила смерть мужа. Американка надеется, что после того, как ей введут вторую дозу вакцины, у нее появится возможность увидеть родственников и друзей.