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Япония планирует запускать в космос деревянные спутники

Япония планирует запустить в 2023 году первый в мире спутник, сделанный из дерева.Япония планирует запускать в космос деревянные спутники в рамках новой экологической программы.
Японская компания и Киотский университет объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева.

Компания Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе.

Пока планируются эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников.

Деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками, когда они падают обратно на Землю.

19 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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