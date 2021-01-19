Бывший Киборг согласен сыграть зомби у Зака Снайдера «Деньги на крови» — «Квартал-95» объяснил, как у него получилось продать свою франшизу в Россию » Япония планирует запускать в космос деревянные спутники Япония планирует запускать в космос деревянные спутники в рамках новой экологической программы.

Японская компания и Киотский университет объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева. Компания Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе. Пока планируются эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле. Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников. Деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками, когда они падают обратно на Землю.