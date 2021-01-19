Япония планирует запускать в космос деревянные спутники в рамках новой экологической программы.
Японская компания и Киотский университет объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева.
Компания Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе.
Пока планируются эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.
Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников.
Деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками, когда они падают обратно на Землю.
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