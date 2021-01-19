В «Газпроме» считают, что Северный Поток-2 можно «похоронить»

Проект газопровода «Северный поток-2» может быть приостановлен или даже окончательно свернут из-за политического давления. Об этом говорится в проспекте еврооблигаций «Газпрома», с которым ознакомился Reuters.

Компания впервые заговорила о провале знакового газопровода, хотя по-прежнему намерена завершить его строительство, «как только это станет разумно возможным».

Поскольку «Газпром» является публичной компанией, он обязан предупреждать инвесторов о возможных рисках до размещения долговых бумаг. Именно об этом говорится в документе, который вместе с тем содержит оговорку об исключительных обстоятельствах, при которых проект остановят.

Если они наступят, то, как признали в российском газовом монополисте, от нее могут потребовать выплаты компенсаций — штрафов, сборов за аннулирование и других платежей. Может возникнуть и потребность в создании существенных резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций.

Строительство газопровода остановилось в декабре 2019 года из-за санкций со стороны США. С того момента удалось продолжить только 2,6 километра на шельфе Германии. С 15 января Дания разрешила достраивать «Северный поток-2» барже «Фортуна», но ни она, ни трубоукладчик «Академик Черский» пока не приступили к работам. Кроме того, США готовят санкции в отношении российской баржи.

В операторе проекта, компании Nord Stream 2 AG, затрудняются назвать сроки начала строительства. Представитель компании пояснил, что еще пара недель или больше нужны для дополнительных испытаний.