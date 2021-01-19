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Ученые установили новый рекорд передачи данных по оптическому волокну

Технологии использующие возможности интернета требуют все более высокой скорости передачи данных. В настоящее время пользователь, в лучшем случае, может получить скорость трансляции данных на уровне одного гигабайта. Такая скорость передачи по оптико-волоконным сетям не удовлетворяет ученых, стремящихся добиться боле впечатляющих результатов.

Интернациональная команда ученых из компании Prysimian (поставщик оптического волокна из Франции), из американской лаборатории Nokia Bell Labs и японского Исследовательского института сетевых систем (NICT) установили в конце 2020 года мировой рекорд передачи данных со скоростью 125 000 Гбит/с по одноядерному многомодовому методу. Новая рекордная скорость в 2,5 раза превосходит прежний мировой рекорд.

Основной проблемой для повышения скорости передачи является небольшая оптическая полоса пропускания. Ученые смогли реализовать высокоспектрально-эффективную широкополосную оптическую передачу с оптическим волокном, содержащим 15 мод (диаметр покрытия 0,245 мм и диаметр оболочки 0,125 мм, что является отраслевым стандартом).

Ученые рассказали, что при увеличении количества режимов в многомодовой волоконно-оптической системе передачи, вычислительная сложность требуемой обработки цифрового сигнала MIMO (Multi-Input Multi-Output) возрастает. В ходе эксперимента сложность цифровой обработки MIMO была снижена и была продемонстрирована передача 382 волновых каналов, каждый из которых модулирован сигналами 64-QAM. Передача велась на расстояние 23 км.

Развитие технологии может повлиять на развитие многомодовой технологии и способствовать внедрению ее вместе с многожильной технологией для создания будущих высокоскоростных оптико-волоконных систем.

19 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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