Трансферы лучших футболистов Казахстана за рубеж: Зло или перспектива?

Сокращение бюджетов казахских футбольных клубов неизбежно приводит к оттоку лучших футболистов страны в зарубежные чемпионаты. Хорошо это или нет для развития футбола в стране, зависит от конкретного случая и чемпионата, куда отправляется игрок. Рассмотрим, в каких клубах сейчас выступают лидеры сборной Казахстана и их дальнейшие перспективы для профессионального роста.

Бактиёр Зайнутдинов

Пожалуй, лучшим казахским игроком сейчас является Бактиёр Зайнутдинов, который осенью перешёл из «Ростова» в стан московского ЦСКА. Это новый вызов в карьере амбициозного футболиста, который сопряжён с большим риском. В Ростове Зайнутдинов пользовался колоссальным доверием со стороны Валерий Карпин. Впрочем, и в армейском клубе таланту продолжают доверять, планомерно подпуская его к основному составу.

Также в России не на последних ролях находятся Марат Быстров и Асламбек Куат, представляющие сейчас грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Их незаметная роль в командах высоко ценится тренерами, при этом футболисты ещё не исчерпали возможности для прогресса в своей игре.

Ян Вороговский

Бывший игрок «Кайрата» Ян Вороговский превосходно проявляет себя в главном открытии бельгийского чемпионата — «Беерсхоте», который только пробившись в элитный дивизион идёт в числе лидеров. Ян является одним из лидеров клуба, поэтому если продолжит прогрессировать продолжит своё выступление в более сильном чемпионате.

Видимо по его пути решил пойти кандидат в сборную Казахстана Магомед Перульгов, который после скитаний по различным казахским клубам игрок заключил договор с кипрским «Эрмисом». Для знакомства с деталями соглашения и развития карьеры футболиста следует перейти по линк ссылке.

Бауыржан Исламхан

Капитану сборной Казахстана удалось стать лидером «Аль-Айна» из ОАЭ. Бауыржан отлично проявляет себя не только в матчах национального чемпионата, но также в играх азиатской Лиги Чемпионов. В частности, в сентябре он забил шикарный гол команде «Аль-Садд», за которую играет легендарный испанец Хави. Особую ценность этому взятию ворот добавляет тот факт, что букмекерские конторы считали «Аль-Айн» аутсайдером этого противостояния. Если вы не знаете, на кого сделать ставку, то можете изучить все прогнозы на футбол совершенно бесплатно.

Эти и другие свершения игроков казахской сборной доказывают, что в стране появляются талантливые футболисты. Главное правильно развивать их возможности.