Трамп решил провести собственную церемонию в день инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп проведет собственную прощальную церемонию в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Мероприятие состоится на военном аэродроме в Мэриленде рано утром 20 января, за несколько часов до инаугурации Байдена. По данным The Guardian., Трамп хочет, чтобы на его последней церемонии в качестве президента прошел военный парад и прощание со сторонниками, нынешними и бывшими сотрудниками его администрации на красной ковровой дорожке.

Церемония состоится в 8:00 утра. В приглашениях гостей просят не приносить с собой огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также лазерные указки и игрушечные пистолеты.