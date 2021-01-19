Стиральная машина с функцией сушки: на что обратить внимание при выборе техники для дома

Бытовая техника с каждым годом становится более совершенной. Представить свою жизнь без стиральной машины очень сложно. Этот агрегат не только стирает белье. Благодаря дополнительным функциям можно проводить другие манипуляции.

В последнее время совершенно никого не удивляет сушка в стиральной машинке. Раньше приходилось приобретать отдельный агрегат, который занимал много места и тратил ресурсы. Когда все функции объединились в одном устройстве, стало намного проще. Приобрести стиральную машинку с функцией сушки белья можно на сайте lg.com.

Габариты современных стиральных машин

Если вы планируете приобрести стиральную машину, в которой есть функция сушки белья, стоит обратить внимание на то, сколько у вас в квартире свободного места. Ведь техника должна поместиться, не стесняя домочадцев. Компания LG предлагает как малогабаритные машинки для стирки и сушки (от 40 сантиметров), так и большие агрегаты (от 50 сантиметров).

От глубины техники зависит ее вместимость. Если у вас большая семья и вы достаточно часто стираете, то желательно отдать предпочтение средним или крупным стиральным машинам. Вместительность 7-10 килограмм как раз подойдет для стирки большого количества вещей одновременно.

Для тех, кто живет один, подойдет стиральная машина, вместимостью до 6 килограмм. Приобретая слишком большие агрегаты вы, вероятно, будете переплачивать за расход электроэнергии и воды.

Дополнительный функционал

Современные стиральные машинки имеют дополнительные функции, которые делают процесс стирки и сушки намного совершеннее. К ним может относиться, например, обработка паром. Такой подход позволит быстро отпарить белье, уничтожив вредоносные бактерии. Обработка паром прекрасно подойдет семьям, где есть маленькие дети. Все дело в том, что процесс отпаривания считается гипоаллергенным, и совершенно безопасным для детей.

Новая бытовая техника также может синхронизироваться со смартфоном с помощью специальных приложений. Для этого нужно предоставить беспроводное интернет-соединение или связаться по Bluetooth. В приложении можно отслеживать процесс стирки, выбирать режим, настроить автоматическое включение. Вы можете управлять стиральной машиной, находясь в другой комнате.

Стиральные машины становятся более совершенными. В них не только есть функция сушки белья, но и другие, не менее полезные опции.