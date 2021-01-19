«  
  »

США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», который строит «Северный поток — 2»

США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое задействовано в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Также под санкции попала компания-владелец судна «КВТ-Рус».

19 января, 2021 | Category: Новости, Россия, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  