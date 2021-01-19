Кремль отказался освобождать Навального по требованию Запада Лечащийся от горячки Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне » США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», который строит «Северный поток — 2» США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое задействовано в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте американского минфина. Также под санкции попала компания-владелец судна «КВТ-Рус».