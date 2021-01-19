США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое задействовано в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте американского минфина.
Также под санкции попала компания-владелец судна «КВТ-Рус».
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США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», который строит «Северный поток — 2»
США внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое задействовано в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте американского минфина.
Также под санкции попала компания-владелец судна «КВТ-Рус».
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