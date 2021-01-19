США первыми в мире обвинили Китай в геноциде миллиона уйгуров в концлагерях

США объявили действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе геноцидом и преступлениями против человечности, сообщает издание Axios, ссылаясь на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по крайней мере с марта 2017 году Китайская народная республика (КНР) под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

В твиттере Помпео также появилось заявление госсекретаря о том, что «КНР совершает геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне».

Помпео сообщил, что в число преступлений, которые продолжаются, входят:

произвольное заключение более миллиона уйгуров,

принудительная стерилизация,

пытки задержанных,

принудительный труд,

ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения.

Помпео заявил о геноциде уйгуров за день до того, как истекут его полномочия. Ранее о геноциде уйгуров также заявил избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность 20 января. Axios указывает, что было неясно, примет ли администрация Дональда Трампа решение по этому вопросу до инаугурации Байдена.

США стали первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом. Высокопоставленные представители Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру США, отмечает Axios.

Уйгуры и другие мусульманские этнические группы долгое время подвергаются суровым репрессиям со стороны коммунистической партии Китая. Преследование уйгуров началось в 2009 году после беспорядков в Урумчи, административном центре Синьцзяна, в ходе которых погибли сотни человек, и усилилось после того, как некоторые уйгуры примкнули к террористической группировке «Исламское государство». Власти КНР внедрили тотальную систему контроля за жителями региона, а также отправили многих из них в лагеря. Мусульман-уйгуров, по неподтвержденным данным, могут отправить в лагеря за любое бытовое проявление религиозности, а также из-за того, что у них есть родственники за границей или загранпаспорта.