Самый быстрый в мире Citroën выставлен на продажу

18 января аукционный дом Gooding & Co. выставил на продажу один из самых необычных автомобилей Citroen из когда-либо созданных. Вместе с автомобилем отдают тягач с прицепом, тоже на базе Citroen.

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Уникальный комплект, состоящий из самого гоночного Citroen SM 1972 года, пикапа-перевозчика, стилизованного под спорткар, а также модифицированного прицепа с гидравлической подвеской. За необычную «троицу» продавец планируют выручить до 200 000 долларов.

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Компания Citroen производила модель SM с 1970 до 1975 год. В 1971-м купе заняло третье место в конкурсе «Европейский автомобиль года». А уже в следующем году известный американский журнал Motor Trend признал Citroen лучшим иностранным автомобилем. Однако выставленный на продажу экземпляр прошел несколько технических модификаций, в процессе которых купе превратили в уникальный Land Speeder, ориентированный на мировые рекорды.

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В ходе доработок Citroen SM получил трехлитровый двигатель Maserati мощностью 250 лошадиных сил. С этим агрегатом машину разогнали на озере Бонневиль до 243 километров в час. После того, как на автомобиль установили два турбокомпрессора максимальная скорость на испытания поднялась до 320 километров в час. Но и это был не предел. В 1987 году во время квалификации «Ситроен» преодолел порог в 332 километра в час. По словам представителей аукционного дома, рекорд держался 23 года.

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Для транспортировки модифицированного Citroen владелец построил копию своего SM в кузове пикап, а также специальный прицеп с гидравлической подвеской, которая позволяет изменять дорожный просвет для удобной погрузки автомобиля. По словам продавца, технические агрегаты всей «троицы» работают исправно и не требуют ремонта.

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