Протрамповский сайт Parler вновь появился в сети при поддержке России

Parler, сайт и мобильное приложение, популярные среди американских ультраправых, частично вернулись в онлайн благодаря российской технологической компании. Parler исчез из Интернета, когда хостинговая компания Amazon, как и другие, отказалась предоставлять услуги из-за плохой модерации контента после того, как пользователи сайта призвали к насилию и разместили на нем видео, прославляющие нападение на Капитолий 6 января.

В понедельник веб-сайт «Парлер» снова стал доступен, правда, только с сообщением его главного исполнительного директора о том, что происходит восстановление функциональности ресурса.

Адрес интернет-протокола, который использует сайт, принадлежит компании DDos-Guard, которая контролируется двумя россиянами и предоставляет разные услуги, включая защиту от атак типа «отказ в обслуживании», сообщил «Рейтер» эксперт по инфраструктуре Рональд Гилметт.

Если веб-сайт будет полностью восстановлен, пользователи Parler смогут чтобы читать комментарии и оставлять их. Однако большинство пользователей предпочитают мобильное приложение, которое по-прежнему запрещено в Apple Store и Google Play.

Генеральный директор Parler Джон Матце и представители DDoS-Guard не ответили на запросы о комментарии.

В прошлую среду Маце сообщил Reuters, что компания ведет переговоры с несколькими компаниями, но отказался сообщить подробности. DDoS-Guard работал с сайтами, пропагандирующими расизм, ультраправые идеи, теории заговора. Компания также осуществляла поддержку сайтов, которые использовались виновниками массовых убийств для обмена сообщениями, включая 8kun. DDoS-Guard также поддерживал работу российских правительственных сайтов.

На веб-сайте компании указан адрес в Шотландии, но она принадлежит двум мужчинам из Ростова-на-Дону, сказал Гилметт.

Критики Parler заявили, что зависимость от российской компании несет потенциальный риск для безопасности сайта, а также является странным выбором для ресурса, популярного среди людей, называющих себя патриотами.

Российская пропаганда разжигала политические разногласия в Соединенных Штатах, поддерживая уходящего президента США Трампа и продвигая ложную информацию о фальсификациях на выборах, а также о протестах против жестокости полиции.

Parler, который сообщил, что у него более 12 миллионов пользователей, подал в суд на Amazon в прошлый понедельник после того, как технологический гигант отключил обслуживание сайта, сославшись на плохую модерацию призывов к насилию.

В интервью Fox News Матце заявил, что уверен, что «Парлер» возобновит работу к концу января.

Голос Америки