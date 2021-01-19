Премьера фильма «Годзилла против Конга» состоится на два месяца раньше

Фильм Warner Bros. «Годзилла против Конга» появится в кинотеатрах и на сервисе HBO Max на два месяца раньше запланированной даты.

Как сообщает Deadline, вместо 21 мая релиз состоится 26 марта 2021 года.

Напомним, картину «Годзилла против Конга» снимает режиссер Адам Вингард («Тетрадь смерти»). В актерский состав вошли Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, а также Александр Скарсгард и др.

Сюжет фильма опишет схватку между двумя заглавными монстрами. В попытке отследить истоки существ организация «Монарх» отправляется на остров Черепа.

Добавим, что Warner Bros. презентовала трейлер со своими премьерами на 2021 год. Кроме кадров из «Годзиллы против Конга», там можно увидеть тизеры «Матрицы 4», «Отряда самоубийц: Миссия навылет», а также экранизации игры Mortal Kombat («Смертельная битва»).