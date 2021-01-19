Помпео объяснил, почему «Северный поток — 2» надо остановить, и пригрозил России новыми санкциями

Соединенные Штаты Америки планируют ввести в отношении России дополнительные ограничения. Об этом предупредил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, ограничения будут введены в соответствии с законом CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA). Они дополнят объявленные сегодня ограничения против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода «Северный поток — 2».

По словам Помпео, «если „Северный поток — 2“ будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий».

Напомним, «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой