«  
  »

Помпео объяснил, почему «Северный поток — 2» надо остановить, и пригрозил России новыми санкциями

Соединенные Штаты Америки планируют ввести в отношении России дополнительные ограничения. Об этом предупредил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, ограничения будут введены в соответствии с законом CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA). Они дополнят объявленные сегодня ограничения против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода «Северный поток — 2».

По словам Помпео, «если „Северный поток — 2“ будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий».

Напомним, «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой

19 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США
﻿
загрузка...

1 comment to Помпео объяснил, почему «Северный поток — 2» надо остановить, и пригрозил России новыми санкциями

  • Иван Петров
    19.01.2021 at 18:56 · Reply

    окончание статьи — для прямой перекачки много-сотне-миллиардной выручки в карманы путиноидов, не возвращая валюту в обворовываемую ими страну с самоизолированым населением.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  