Соединенные Штаты Америки планируют ввести в отношении России дополнительные ограничения. Об этом предупредил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, ограничения будут введены в соответствии с законом CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA). Они дополнят объявленные сегодня ограничения против трубоукладчика «Фортуна» и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода «Северный поток — 2».
По словам Помпео, «если „Северный поток — 2“ будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий».
Напомним, «Северный поток-2», который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой
окончание статьи — для прямой перекачки много-сотне-миллиардной выручки в карманы путиноидов, не возвращая валюту в обворовываемую ими страну с самоизолированым населением.