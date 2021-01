ФБК Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» стоимостью в 100 миллиардов Трамп решил провести собственную церемонию в день инаугурации Байдена » «Парящий тюльпан» высотой 305 метров станет эксцентричным дополнением к лондонскому пейзажу

В деловой части Лондона, неподалеку от известного небоскреба «Огурца» может появиться высотка из стекла и стали, напоминающая «парящий тюльпан». Хотя многим она напоминает вовсе не тюльпан, а в лучшем случае спаржу, поэтому большинство протестующих не хотят превращать деловой район Лондона в эксцентричный огород или чего хуже – в лавку с игрушками для взрослых.





«Парящий тюльпан» 305-метровой высоты станет эксцентричным дополнением к лондонскому пейзажу (концепт The Tulip, Великобритания). | Фото mymodernmet.com. Взметнувшись ввысь на 305 метров, The Tulip (он же «Тюльпан») от Foster + Partners должен стать эксцентричным дополнением к лондонскому пейзажу, культурным и социальным ориентиром с непревзойденным видом со смотровой площадки, захватывающим дух аттракционом и ультрасовременным образовательным центром для будущих поколений. Но только после того, как проект разблокируют власти и поутихнет общественное негодование, ведь после обнародования концепта разразилась буря критики и возмущений из-за его внешнего вида.



Небоскреб-аттракцион «Тюльпан – спорная туристическая достопримечательность Лондона. Как оказалось, столь бурная реакция в Соцсетях и не только вызвана тем, что новую высотку планируют возводить в деловом районе столицы Великобритании рядышком с небезызвестным небоскребом «Огурец», построенным по проекту все того же архитектора Нормана Фостера и сданного в эксплуатацию еще в 2004 г. Это творение до сих пор вызывает неоднозначное восприятие и его схожесть с овощем, да еще и в исторической части Лондона не дает покоя многим критикам, а тут еще один «пришелец» окончательно норовит испортить картинку города.

Бутоноподобная форма «Тюльпана» вызвала мощную бурю недовольства. | Фото pragmatika.media. Причина недовольства: Власти и народ ничего не имеют против того, что высотка станет единственным в Лондоне зданием, построенным для того, чтобы организовать панорамную площадку с культурно-образовательным центром для детей и молодежи. А вот форма «парящего тюльпана» вызвала неоднозначную реакцию и восприятие. По мнению оптимистов, небоскреб больше похож не на тюльпан, а на спаржу, ну а другим мерещится спичка, сперматозоид и даже небезызвестная игрушка из магазина для взрослых. Хотя журналисты не так категоричны и явных критических мыслей не высказывают, чтобы опять не попасть впросак, как это случилось в свое время с «Огурцом».



Самый высокий небоскреб Лондона планируют построить возле известного на весь мир «Огурца» (концепт The Tulip, Великобритания). | Фото dezeen.com. По сведениям редакции Novate.ru, заказчиком проекта и владельцем будущего многофункционального центра является все та же компания – J. Safra Group, по заказу которой и был построен небоскреб 30 St Mary Axe (в простонародье «Огурец»). Вот они то ничего крамольного и неприличного не увидели в форме высотки, а как раз наоборот, считают: «Элегантность тюльпана и его изящество дополняют культовый «Корнишон». Мы уверены в роли Лондона как глобального города и гордимся тем, что предлагаем своим школьникам ультрасовременный класс в небе, который познакомит с историей столицы и позволит увидеть динамизм ее развития».



Стеклянные кабины лифта, движущиеся по боковым окружностям лепестков, станут захватывающим аттракционом для любителей экстрима (концепт The Tulip, Лондон).

Вершина самого высокого небоскреба Лондона станет идеальным местом для незабываемых романтических встреч и прогулок (концепт The Tulip, Великобритания). | Фото archidom.ru. Как уже сообщалось, высотка The Tulip сможет предложить панорамную смотровую площадку с увлекательными путешествиями по «небесным мостам», внутренним стеклянным горкам и прозрачными «гондолами» (они же кабинки наружного лифта), которые будут двигаться по фасаду здания, обрисовывая траекторию условных лепестков тюльпана. Также гости и жители столицы смогут воспользоваться интерактивными материалами и посетить лекции опытных гидов, которые познакомят с историей Лондона. Дополнят впечатления Скай-бар и рестораны с 360-градусным видом на прекрасный город.



В прозрачной башне под небесами будут проходить интерактивные занятия для школьников (концепт The Tulip, Великобритания). | Фото youtube.com. Но ключевой особенностью станет ультрасовременная классная комната в небесах, обеспечивающая занимательными занятиями более 20 тыс. учащихся в год из государственных школ Лондона. Образовательный ресурс, предоставленный группой J. Safra Group, будет включать учебные семинары с использованием инновационных инструментов, которые наглядно покажут историю и развитие города (с помощью цифровых технологий), тем самым вдохновляя подрастающее поколение на поиск и стремление к новым достижениям.



Стеклянные мосты на обзорной площадке станут особенным ее украшением (концепт The Tulip, Лондон). | Фото mymodernmet.com.



В полностью прозрачной башне-бутоне будут проводиться интересные семинары и экскурсии в сопровождении гида (концепт The Tulip, Великобритания). Помимо социально-экономической составляющей, разработчики небоскреба позаботились о том, чтобы «Тюльпан» был энергетически независимым зданием. Этому поспособствовала сама форма объекта, ведь изящная конструкция «ножки тюльпана» и минимальная площадь здания позволит максимально сократить использование ресурсов, а высокоэффективное стекло и оптимизированные системы помогут снизить энергопотребление многофункционального центра.



Территория возле самой высокой смотровой площадки Великобритании станет особенных общественным местом (концепт The Tulip, Лондон). | Фото mymodernmet.com. Как обещают авторы проекта, отопление и охлаждение сможет обеспечить внедренная технология нулевого сгорания, в то время как интегрированные фотоэлектрические элементы будут генерировать электроэнергию на месте. В итоге инновационные технологии помогут сократить выбросы CO₂ на 42% и вполовину снизить расходы воды.



Рядом с небоскребом создадут городской парк и вертикальный сад на специально возведенном здании (концепт The Tulip, Великобритания). | Фото mymodernmet.com. Также стоит отметить, что улучшению экологического окружения уделят особое внимание, создав собственный парк как вокруг небоскреба, так и на крыше, и даже фасаде двухэтажного выставочного павильона, расположенного рядом. Новоиспеченная природная зона позволит увеличить площадь зеленых поверхностей небольшого участка в 8,5 раз, таким способом поддерживая цель мэра Лондона – стать первым в мире городом-национальным парком.



Мэр Лондона Садик Хан воспользовался своим правом вето и запретил строительство небоскреба «Тюльпан». | Фото mymodernmet.com. На данный момент авторы проекта и заказчик отстаивают свое детище, рассказывая об экономических и общественных выгодах обещая, что «Тюльпан», как и «Огурец», не только украсит лондонский деловой район. Учитывая, что многофункциональные центры будут работать круглосуточно и 7 дней в неделю, то это обстоятельство повлечет за собой развитие небольших компаний и фирм, которые будут задействованы в предоставлении различных услуг. Предполагается, что поток желающих посетить столь эксцентричные достопримечательности, принесет реальные экономические и социальные выгоды Лондону.



В стеклянном бутоне «Тюльпана» создадут несколько уровней для организации общественных мест (концепт The Tulip, Великобритания). Поскольку проект заблокирован на высоком уровне, разработчики подали апелляцию, и если ее удовлетворят, то к 2025 г. мир увидит еще одно фантастическое творение Нормана Фостера и «яростное сопротивление» общественности со временем рухнет. The Tulip – это не единственный концептуальный проект небоскреба как самого автора, так и других не мене именитых архитекторов, имеющий столь причудливые формы. Фантазия современных зодчих заходит настолько далеко, что диву даешься как такие формы строений можно придумать,.