Памела Андерсон заявила, что веганы – лучшие любовники

В прямом эфире шоу «Good Morning Britain» Памела Андерсон решила рассказать о преимуществах веганской диеты. И одним из главных ее аргументов стало то, что веганы — лучшие любовники.

В разговоре с ведущим Пирсом Морганом 53-летняя знаменитость прокомментировала свои публикации в Twitter, в которых утверждала, что отказ от мяса и молочных продуктов положительно влияет на сексуальную жизнь людей.

Тогда Памела написала, что употребление этих продуктов замедляет приток крови ко всем органам тела, поэтому отказ от них может повысить выносливость в постели.

Ведущий поинтересовался у звезды «Спасателей Малибу», которая не употребляет мясо уже целых 30 лет, действительно ли это так.

Я — веган, и вполне уверена в этом утверждении. Вегетарианство делает людей лучшими любовниками. – сказала актриса.