Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Не успели мы порадоваться новому, гораздо более сдержанному имиджу секс-бомбы 90-х, Памелы Андерсон, как 49-летняя звезда «взялась за старое».

Девушка одиозного Джулиана Ассанжа появилась на вечеринке в Испании, выбрав для этого весьма пикантный наряд. Платье с полупрозрачными вставками, туго обтягивающее легендарные округлости Памелы, не предполагало под собой нижнего белья, что, конечно же, заметили окружающие.

К слову, на днях Андерсон уже появлялась на публике в платье с откровенным декольте, которое активно обсуждалось в соц.сетях.

Памела в Монако