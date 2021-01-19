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Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Не успели мы порадоваться новому, гораздо более сдержанному имиджу секс-бомбы 90-х, Памелы Андерсон, как 49-летняя звезда «взялась за старое».

Девушка одиозного Джулиана Ассанжа появилась на вечеринке в Испании, выбрав для этого весьма пикантный наряд. Платье с полупрозрачными вставками, туго обтягивающее легендарные округлости Памелы, не предполагало под собой нижнего белья, что, конечно же, заметили окружающие.

Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

К слову, на днях Андерсон уже появлялась на публике в платье с откровенным декольте, которое активно обсуждалось в соц.сетях.

Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Памела Андерсон снова поражает вульгарными нарядами

Памела в Монако

19 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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