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Отец Меган Маркл решил показать ее секретные фото и видео

Томас Маркл

Отец герцогини сассекской Меган работает над созданием документального фильма, в котором он покажет секретные фото и видео дочери. Об этом сообщает газета The Sun.

76-летний оператор-постановщик и художник по свету Томас Маркл надеется, что съемки фильма завершатся в 2021 году. «Сначала речь пойдет о моей жизни, моей семье, моей страсти к театру и телевидению и о том, как я попал в эту индустрию, — рассказывает он. — Затем я освещу жизнь Меган, ее взросление, школьные годы до момента, когда она пошла в колледж, а также начало ее карьеры».

Отец трех детей отметил, что в фильм войдут семейные видеозаписи и фотографии, которые никогда не появлялись в интернете. «Думаю, у нас получится хороший материал», — подчеркнул он.

Томас Маркл 50 лет проработал на телевидении. Он удостоился двух премий «Эмми» за работу над американской мыльной оперой «Главный госпиталь», которая транслируется с апреля 1963 года.

19 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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