Назван самый прослушиваемый исполнитель в Spotify

Хип-хоп-артист из Торонто стал первым в истории Spotify музыкантом, которому удалось достичь такого результата. Эксперты сайта ChartMasters подтвердили эту информацию. Там подсчитали: у рэпера всего 35,7 миллиарда прослушиваний песен его авторства и еще 14,3 миллиарда — треков других артистов, в записи которых он принимал участие. Один только хит 2018-го года God’s Plan пользователи стриминг-платформы прослушали 1,67 миллиарда раз.

34-летний Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) также известен по таким хитам, как Hotline Bling, Started From the Bottom и In My Feelings.