Мена Сувари вскоре впервые станет матерью

В интервью для издания ET в рамках выхода нового фильма «Никому не говори» 41-летняя Мена Сувари рассказала о проблемах, которые она пережила на пути к материнству, и о том, с каким удивлением она обнаружила, что беременна.

По словам артистки, она уехала в августе чтобы работать над фильмом, но чувствовала себя уставшей и сверхэмоциональной — иногда она даже плакала по пути на съемки. Тогда Мена решила, что всему виной смена часовых поясов, но ее болезненное состояние не прекращалось со временем. Именно поэтому беременность, о которой они с супругом Майклом Хоупом объявили в октябре, стала для нее неожиданностью. Сувари тут же вспомнила врачей, которые убеждали ее, что в возрасте 40+ она уже точно не сможет забеременеть. Чтобы смириться с этим, актриса, которая всегда мечтала стать матерью, прошла через несколько эмоциональных срывов.

Сын Мены должен появиться на свет уже в конце марта.

«Сюрреалистично. Это кажется самым важным делом, которое я когда-либо делала в своей жизни», — описала впечатления актриса.

Сувари подчеркнула, что она до сих пор сталкивается с приступами паники — она читает специальные книги.