Мелания Трамп выступила с прощальной речью в качестве первой леди США

В понедельник, за два дня до прекращения действия президентских полномочий 74-летнего Дональда Трампа, его 50-летняя супруга Мелания выступила с последней речью в качестве первой леди США. Она записала видео, в котором обратилась к американскому народу и особенно отметила врачей и медработников, мужественно сражавшихся в прошлом году с коронавирусом.

Я была вдохновлена необыкновенными американцами по всей нашей стране, которые поддерживали наши общины своей добротой и мужеством, великодушием и милосердием. Последние четыре года были незабываемыми. Так как мы с Дональдом заканчиваем наше пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которые теперь останутся в моем сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизме и решимости,

— сказала она.

В своей почти семиминутной речи Мелания много говорила о коронавирусе и вакцине, осуждала насилие, но всего лишь один раз упомянула своего супруга, промолчав о беспорядках в Капитолии, процедуре импичмента, предстоящем судебном процессе в сенате и кампании об отмене результатов выборов, в результате которых победу одержал Джо Байден.

В отличие от заявления, сделанного на прошлой неделе после беспорядков в США 6 января, 50-летняя первая леди не ссылалась на «непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения» в свой адрес. Вчера она говорила о стране, единстве и том, что она не забудет о Белом доме. Она рассказала о своей инициативе Be Best, которая была одним из ее главных приоритетов в качестве первой леди.

До завтрашнего дня, когда в должность президента официально вступит Джо Байден, Дональд и Мелания Трамп должны будут покинуть Белый дом. Как ожидается, супруги не будут присутствовать на церемонии инаугурации нового главы США, что станет очень редким нарушением традиции. Кроме того, Мелания Трамп не сопровождала новую первую леди США Джилл Байден в экскурсии по Белому дому.

После ухода с поста президента США Дональд Трамп вместе с семьей переедет жить в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида.