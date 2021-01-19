Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам

28-летняя Майли Сайрус всегда откровенно говорит на личные темы в своих интервью и не скрывает своих сексуальных предпочтений. Ранее певица неоднократно называла себя квиром и рассказывала, что ее одинаково влечет как к мужчинам, так и к женщинам. При этом во время одного из недавних эфиров на радио Sirius XM Barstool Radio Майли заявила, что считает женские тела более привлекательными и эстетически красивыми.

Девушки гораздо сексуальнее, чем мужчины. Мы все это знаем. Я думаю, что все согласятся с тем, что мужские пенисы с древних времен служили вдохновением для создания скульптур. Меня они также интересуют исключительно как арт-объект. Мне нравится форма таких скульптур, и я считаю, что такие объекты искусства отлично смотрятся где-то на столе,

— поделилась Майли.

Майли Сайрус

Сайрус также призналась, что отсутствие интереса к мужским гениталиям когда-то даже послужило для нее причиной исследовать отношения с девушками:

Отлично, если он может просто войти в тебя и убраться прочь. Я не хочу на все это смотреть. Это то, что я на самом деле чувствую. Мне очень приятно об этом рассказать. Все знают, что женская грудь красивее, чем мужские яйца. Как раз этот фактор в итоге и сделал для меня отношения с женщинами более осмысленными.

Звезда также рассказала о своих предпочтениях, когда дело касается однополых отношений: ей нравятся такие же сильные и самостоятельные по жизни партнерши, как она сама. В отношениях с мужчинами же Майли, которая раньше была замужем за Лиамом Хемсвортом, часто чувствовала, что доминирует: