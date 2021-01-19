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Лечащийся от горячки Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне

Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне
Продюсер Бари Алибасов решил завещать свое состояние обезьяне, выяснил «Пятый канал».
С недавних пор в доме Алибасова живет макака по имени Маша. По версии продюсера, именно по ее вине он отравился «Виагрой»: животное якобы подменило ему прописанные врачом лекарства на таблетки для повышения потенции.
Тем не менее, именно Маше Бари Алибасов намерен оставить в наследство все, что имеет.

«Я все, что у меня есть, что осталось, я завещаю обезьяне», — заявил шоумен.

По его словам, он уже написал завещание, в котором прописал условия жизни Маши. Макака должна будет получать определенную пищу и надлежащий уход.
При этом сын продюсера Бари Алибасов-младший, а также новая возлюбленная Бари Каримовича Виктория Полторацкая и ее пока не родившийся ребенок могут остаться ни с чем.
Сын Алибасова пообещал «заняться головой отца», а пока приставил к нему круглосуточную охрану.
19 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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